中醫藥實驗室揭幕　科研實證推廣中藥　稱非取代本地醫藥

由香港中文大學倡議的「一帶一路傳統醫藥創新研究國際聯合實驗室」揭幕，校長段崇智致辭時表示，實驗室將為不同國家及地區大學和企業構建合作平台，探索中醫藥的創新技術和治療手段。而副校長陳偉儀說中醫藥有現代科研實證，又稱計劃目標是協助其他國家一同發展醫藥、提供更多選擇，而非以傳統中醫藥取代本地藥業。

段崇智致辭時說，中大會繼續與其他「一帶一路中醫藥發展聯盟」成員積極發揮紐帶作用，把中醫藥業推向現代化和國際化。又指中醫藥須融入創新格局、重塑產業形態，成為國家長遠發展的關鍵動力。

陳偉儀受訪時則指出，推廣傳統中醫藥的關鍵是標準化及證明其效用。雖然中醫藥有其傳統和概念，但對於外地人來說，只要能治病就是好藥，他們未必須要或有興趣了解「虛、寒」之類的中醫概念。他說：「好多藥我是不知道它如何運作的，但我知道它是有效的，這就為之有用。」

陳偉儀又指出，原先的美國食品藥物管理局（FDA）要求需要出示藥物的有效分子結構成分，但現時開始承認中醫複方為有效成份。他說由於科技發展很多實驗過往未能做到，例如現代醫學可藉量度紅血球蛋白及幹細胞的含量判斷相關中藥是否「補血」。中國科院上海藥物研究所副所長葉陽指出，雖然技術上可以分析出中醫複方中的某一兩個分子成份，但不能代表整個複方。

陳偉儀又補充符合FDA的條件同時代表中醫藥在科學上被證實為可行。而中醫藥取得FDA認證是中醫藥打入外地市場的關鍵。出席論壇的上海中醫藥大學首席教授徐宏喜指出，很多國家和地區都跟從歐美用藥標準，當中以FDA認證最難；歐盟為次，取得這兩項認證則基本上能獲得其他地方批核。

至於有其他國家及地區的代表擔心中醫藥會取代本地藥業，陳偉儀說推廣中醫藥是為了協助他們發展醫藥，提供西藥以外的選擇，而非取代他們。他補充，部分地區會有相關藥材或替代品固然最好，但因為沒有相關藥材而依靠內地原材料亦是別無他選，強調推廣中醫藥的原意不是令他們依賴內地原材料。

陳偉儀又以「聯盟」的成立歷史為例，指出寧夏回族自治區亦有類似的「會議學院」，亦有放血、針灸麻醉、和艾灸等技術。但他指出中亞地區沒有草藥，因此會以礦石入藥。他說中大曾舉行暑期班，以中醫技術協助回醫發展，繼而成立「聯盟」。

陳偉儀說實驗室所需資金可多可少，需要視乎新技術發展而定。他說現時實驗室主要靠政府資金運作，獲一帶一路專員支持，未來會出手招聘人手，希望兩年後可分享結果。他又期望未來可讓更多人都讀中醫課程，並為畢業生提供更多出路。

另外，醫衞官員論壇致辭時表示，近年政府投入大量資源建設中醫藥基礎設施，本港首家中醫醫院預計明年底投入服務。他期望中醫醫院引領本地中醫藥臨床服務教學和培訓科研、創新等方面的發展。他又指中醫院會立臨床試驗和研究中心，研發新的中成藥和擴大現有中成藥的治療效用，助力中成藥在本地、內地以及海外的註冊。