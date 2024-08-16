最新失業率錄3%　近11.8萬人無工開　港府料消費模式轉變添就業壓力

政府統計處今日(16日)公布最新勞動人口統計數字，顯示今年5月至7月經季節性調整的失業率為3%，與今年4月至6月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。至於不經季節性調整的失業人數，由今年4月至6月的114,700人，上升至今年5月至7月的117,800人，增加約3,100人。同期的就業不足人數亦由44,500人上升至47,500人，增加約3,000人。

與今年4月至6月比較，在今年5月至7月期間，各行業不經季節性調的失業率整及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。總就業人數方面，由今年4月至6月的3,703,300人，上升至今年5月至7月的3,708,600人，增加約5,300人。同期的總勞動人口亦由3,818,000人上升至3,826,400人，增加約8,400人。

港府表示，最新失業率與上一個3個月期間相比變動不一，其中零售業及餐飲服務活動業的失業率，分別上升0.4個百分點及0.3個百分點至4.3%和5%。一些其他行業的失業率亦上升，尤其是製造業。另一方面，不少行業的失業率下跌，尤其是進出口貿易及批發業、住宿服務業、運輸業、保險業和地產業。展望將來，由於市民和旅客消費模式轉變所帶來的挑戰，與消費相關行業的就業情況或會面對一些壓力。不過，經濟繼續增長會對勞工需求帶來支持，整體勞工市場短期內料會維持偏緊。