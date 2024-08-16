盈盈誕龍鳳胎　成最年長新手大熊貓媽媽　兩B留港料數月後見大家

大熊貓「盈盈」為香港喜添一對龍鳳胎寶寶，成為有紀錄以來最年長及初次成功誕子的大熊貓，全城狂賀！香港海洋公園今日(16日)就大熊貓盈盈成功誕下寶寶召開記者會，海洋公園公司主席龐建貽表示非常雀躍開心，認為盈盈誕下龍鳳胎屬非常罕有的案例，並感謝團隊的努力照顧。他指，雖然兩個寶寶已出生，但仍很脆弱，屬「收水期」，體重會更輕，未來專家會繼續全天候監察其情況。他又希望盈盈盡快恢復體力，以照顧自己的寶寶，團隊也會幫助牠盡快復原。至於兩個大熊貓寶寶的去向，海洋公園回應指，由於兩個寶寶在香港出生，故會留在本港居住。

大熊貓盈盈和樂樂在今年3月成功自然交配，盈盈在經過近5個月的孕育期後，終於在今日19歲生日的前夕，昨日(15日)凌晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎。預計兩隻大熊貓寶寶將會在數月後才與市民正式見面。海洋公園動物及保育部主管祝效忠表示，大熊貓繁殖有很大的重要性，牠們只有在5月會短短發情的機會，而且會在發情後數天出現懷孕徵兆，不論是真懷孕或假懷孕，最後要在熊貓生產前14天才能確定是否懷孕。他又指要照超聲波有困難，因盈盈會有煩躁的情況，而團隊不能打麻醉藥，故在最近才能確認是否有懷孕。

祝效忠又指，自2021年起已有準備大熊貓的自然交配，亦有為牠嘗試人工受孕，直至今次終於自然交配成功。對於今次盈盈是最年長首次懷孕的大熊貓，他指並非易事，以人類來看高齡產婦也會有大問題，例如分祕乳汁、體力不足等，團隊也要看看盈盈是否有能力去照顧寶寶。祝效忠續稱，盈盈的雙胞胎依次序是姐姐先出生，弟弟後出生，由於兩個寶寶剛出生都比一般熊貓寶寶出生時的體重為輕，分別重122克及112克，而且出生時叫聲亦較弱，故團隊認為兩個寶寶仍很脆弱。他又指出，一般熊貓寶寶的體重只得120至150克，「收水期」是最關鍵的時候，屆時寶寶有可能更輕，團隊會協助寶寶排便，並全天候照顧。

他又表示，暫時兩個寶寶非常脆弱，雖然希望能讓牠們盡早與公眾見面，但仍需照顧牠們適時才能與公眾見面。海洋公園最新開通了不同社交媒體予公眾關注熊貓寶寶的最新情況。祝效忠稱，野外的大熊貓也會出現雙胞胎，出現機率是一半一半，7至8月是大熊貓生產的日子，故專家會在此時來港協助，他又指現時人工飼養能更好照顧，因一般在野外時媽媽只能有力氣照顧其中一隻較強壯的寶寶，故今次有人工幫助下有能力照顧兩個寶寶。他又補充指，兩隻寶寶是香港誕生，屬於香港。

海洋公園今日在社交平台上表示，大熊貓一向以難於繁殖見稱，而隨着年齡增長，大熊貓成功產子的機會更加微，加上大熊貓懷孕十分難檢測，海洋公園定獸醫團隊和熊貓中心的專家，在本周日(11日)透過超聲波掃描檢查，最後確認盈盈懷孕。海洋公園又稱，由於一對雙胞胎剛出生的頭一個月屬於較敏感時期，新出生的兩隻熊貓寶寶現時非常脆弱，需要時間穩定狀況，故公園護理和獸醫團隊以及熊貓中心的專家需要24小時加護照顧。