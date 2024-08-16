港迎龍鳳胎大熊貓創世界紀錄　海洋公園：與奧運一起的「雙金牌」

大熊貓盈盈昨日(15日)凌晨誕下龍鳳胎，海洋公園公司主席龐建貽今日(16日)表示，盈盈誕雙胞胎是非常困難的旅程，今次非常開心，是一個與奧運一起的「雙金牌」，他希望能繼續為動物保育教育等盡一分力，教育公眾為環境生態的努力。他又指出全世界暫時有3個紀錄都是在海洋公園發生，認為是國際級團隊照顧好大熊貓所取得，又希望外面有團體能對公園有更多支持。

至於改名方面，龐建貽稱在國家贈送的大熊貓加上香港誕生的熊貓寶寶，他指需要非常感恩，形容是「奇迹，估唔到會喺今年發生」，改名當然會做，也希望全港市民一同參與，能分享喜悅和運氣予市民。

海洋公園動物及保育部主管祝效忠則稱，由於盈盈沒有任何照顧寶寶的經驗，故來自四川的專家有助他們協助盈盈照顧寶寶，他又指在盈盈誕子後非常疲勞，需要時間恢復，團隊會提供護理予牠，希望盈盈未來能自行照顧寶寶。在懷疑盈盈懷孕時，團隊24小時懷孕觀察，包括盈盈減食及檢測賀爾蒙水平等，盈盈的食量也較反覆，會根據此制定工作計劃。

以現時情況來看，盈盈和兩個寶寶會住在大熊貓之旅，而兩B之父樂樂也會住在大熊貓之旅，至於安安及佳佳的故居亦可用以安置新大熊貓，在寶寶出生後的兩年都要與媽媽一起生活。祝效忠續表示，通常雙胞胎會一大一細，在野外時媽媽只會選其中一隻照顧，另一隻則會在物競天擇的情況下放棄，但目前在人工照顧的情況下，存活率會相應增加，惟仍要看收水期。

龐建貽表示，在天氣許可下海洋公園人流一直很好，很開心有新的大熊貓，大熊貓經濟也會努力考慮，認為兩隻寶寶的出生是為公園「打下強心針」，希望未來6隻大熊貓有助增加公園收入。他又指，現時公園的設施足夠，但由於有兩個新大熊貓寶寶，未來家姐細佬長大後要有新地方住，相信到時要再增加新地方予牠們。至於大熊貓的存活率，他回應指沒有詳細數字，而且情況可能有許多改變。