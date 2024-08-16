偽造轉帳截圖　詐騙換錢黨5萬元　內地漢再入境被捕

從事非法兌換的內地男事主在路氹某娛樂場向途人搭訕。

澳門有兌換黨與客仔交易後遲遲未收到轉帳，懷疑對方提供假的轉帳截圖，報案求助，報稱損失5萬港元。當地執法部門調查後鎖定疑人身份，昨日(15日)中午於關閘口岸截獲入境的目標人物，同時確定疑人偽造轉帳截圖詐騙兌換黨。

涉案男子姓郝，20多歲，內地居民，報稱商人。事發於上周日(4日)下午約5時，案中從事非法兌換的內地男事主在路氹某娛樂場向途人搭訕，期間游說郝男及同行人士換錢，郝男有意兌換並向事主轉帳人民幣，事主收到轉帳後交出現金，完成交易後雙方各自離場。

直至同日晚上約9時，郝男與事主聯絡，要求再次換錢，雙方協議以47,800元人民幣兌換50,000港元現金。交易期間，對方向事主發送轉帳成功的截圖，由於曾經成功交易，事主未有仔細檢查便交出現金，而郝男及同行人士亦離開現場。交易後事主遲遲未收到轉帳，檢查收到的轉帳截圖時發現可疑，隨即報案，報稱損失50,000港元。

經調查，執法部門鎖定疑人身份，昨日中午在關閘口岸將入境的疑犯截獲。調查期間疑人承認以經修改的轉帳截圖行騙，執法部門以巨額詐騙及電腦偽造罪對其落案，移交檢察院跟進，並將繼續追查騙款下落。