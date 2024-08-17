下月展開運動員資助檢討　最快明年4月有新安排

社會關注全職運動員資助及薪酬問題。身兼體院副主席的議員鄭泳舜今日(17日)在電台節目表示，體院每4年會檢討一次精英運動員直接資助機制，今年9月將開會討論，料明年初會有報告，最快明年4月有新安排。他又指，明白外界要求增加支援的意見，希望可以為運動員提供向上流機會。

體育學院院長蔡玉坤表示，當局每年給予運動員及支援逾9億港元。現時運動員資助分6級。外界或會擔心每個月7,000至8,000元，生活不會太好。他認為當中第6級約7000元的資助屬入門級，要獲得第6級資助門檻不高，體育學院亦會提供其他配套，例如飲食及住宿等，亦會支援運動員的學費及生活等。撥款的目的是以運動員為重心，重申第6級只是初期資助，一般在2至3年後就可以提升。他又以跆拳道代表盧蔚豐為例，盧奧運前資助約1.1萬元，奧運奪得第7名成績後，下年度資助已可提升至3.2萬元。

問及是否有運動員放棄以及江旻憓退役等，蔡表示對劍擊隊短暫有影響，但整個梯隊一直都有培訓新人。他指出，當中一定會有人放棄，但趨勢不算很多，會盡量協助運動員做好生涯規劃。他又指，體院新設施大樓正進行內部裝修及訂購儀器，預計今年底可正式搬入，有助運動員體能訓練及運動醫學、科研等工作。他會致力將全職運動員比例，由約四成提高至最少一半，希望1400名運動員愈來愈多全職。若許多有潛質的運動員放棄，港隊不會有如今的好成績，惟他重申精英運動員一定要與比賽成績掛鈎，精英培訓猶如「金字塔」，要汰弱留強，期望港隊日後在奧運每屆都拿到獎牌。

對於有意見批評運動員接拍廣告影響表現，蔡玉坤表示，體育產業與演藝有相似地方，推動時亦需要明星化，例如劍擊運動員張家朗在兩屆奧運奪金後，劍擊產業快速擴張，全港出現很多劍擊學校。鄭泳舜亦指運動員大部分時間都是專注體育，但運動要產業化，必定要有「明星」承托，體育學院亦有部門協助運動員接拍廣告，除可增加個人收入外，亦有助推動運動項目。