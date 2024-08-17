大熊貓盈盈誕下龍鳳胎　議員倡發展相關主題經濟

大熊貓盈盈順利在海洋公園誕下龍鳳胎，是首次有大熊貓在本港誕生，行政會議成員兼立法會議員林健鋒今日(17日)在電台節目表示，香港可以發展大熊貓經濟，各界可以多花心締造商機，例如餐飲業、酒店業，都可以推出以大熊貓為主題的產品或套房，玩具製造商可以推出熊貓玩具，而政府可以藉大熊貓熱潮，研究帶旺香港的措施，至於是否能將港經濟全面搞活，需要多方面配合去做。

立法會議員盧偉國在同一個電台節目表示，大熊貓深受市民愛戴，相關紀念品和玩具將成為相當好的產業。另外，內地現時有網站24小時直播大熊貓生活，認為香港可以參考有關做法，24小時直播新生的大熊貓龍鳳胎生活，相信會受巿民歡迎，吸引他們觀看。另外，香港不同地方都可以推動大熊貓經濟，包括港鐵可推出大熊貓主題列車，增加旅客的打卡點，吸引旅客來港帶動經濟。

立法會議員謝偉銓亦認為，政府應該認真考慮如何透過大熊貓，提升經濟效益，認爲除了透過海洋公園宣傳，亦可透過藝術，包括以大熊貓爲主題的街頭藝術，擴大受衆範圍、與民同樂，強調政府應透過不同行業同時宣傳，發揮協同效應。另一名立法會議員謝偉銓認為，政府要加強經濟觸覺，利用大熊貓誕生的這段時間發揮經濟效益，舉例於天橋底或公園亦可以從藝術方面著手，多作相關發展，提升市民的開心指數。