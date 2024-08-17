路政署研新鋪路物料應對極端天氣　100條繁忙路段已應用

本港有逾2,240公里長的公共道路網絡，加上車輛密度高，令路面設計和維修面對不少挑戰，極端天氣更增加道路保養的難度。運輸及物流局長林世雄表示，路政署已研發多款嶄新鋪路物料，具有耐熱、降噪、抗疲勞等不同特性，其中與香港理工大學合作研發的新型瀝青物料，有助提高道路的耐用性，現已應用在約100個較繁忙的路段，包括深圳灣公路大橋。

林世雄在網誌表示，全球氣候暖化，路面長期受陽光照射，瀝青路面容易變軟甚至變形，馬路表面受壓後更易損壞。路政署與理大合作研發一種新型瀝青物料，使用較高黏度的瀝青油生產，相較之前常用的瀝青，具有更優勝的抗變形、抗老化和抗疲勞特性，有助提高道路的耐用性。目前有關物料已應用在約100個較繁忙路段，包括深圳灣公路大橋，未來可望按需要應用在更多新建的道路。

此外，團隊亦研發適用於本港市區道路的新低噪音鋪路物料，能令輪胎與路面摩擦所產生的交通噪音降低約2.5分貝，相當於減低路面上接近一半車流量的噪音。路政署在去年初開始使用這種新物料，目前已於約18個路段使用，包括元朗朗業街。同時，團隊研究將廢棄車胎橡膠粉，添加到傳統瀝青鋪路物料，以提高路面耐用性，物盡其用。林世雄指，相關實地測試已於去年底完成，結果十分理想，佐敦道及長沙灣道現已使用橡膠瀝青鋪路物料。

行人路方面，林世雄表示，路政署早於20年前起，已規定混凝土路磚必須使用循環再造集料，即來自建築或拆卸工程產生的破碎混凝土或碎石。路政署亦已要求道路維修工程中，使用含30至35%循環再造碎玻璃的環保路磚。去年路政署就使用了約2,200噸循環再造碎玻璃，相當於超過440萬個棄置酒瓶。