7月破產呈請達780宗　按年升超過17%

經濟持續低迷，中小企破產不斷，本港上月最新有780宗破產呈請，較去年同期的662宗，按年上升超過一成七。而法院破產令更達809宗，按年上升近54%，按月上升143宗。至於強制清盤呈請宗數及法院發出清盤令的宗數亦按年份別上升約58%及一倍。有議員表示，本港面對高息環境、市民按揭和中小企融資困難，未來數月是中小企生死存亡關鍵，希望政府協助。

根據破產管理署最新公布的7月份破產數字，破產呈請總數為780宗，由本年5月871宗的兩年高位回落，但比6月數字多78宗，較去年同期的662宗，更按年上升超過17%。而法院破產令更達809宗，為一年來第二次突破800關口。強制清盤呈請宗數及法院發出清盤令的宗數分別為73宗和36宗，較6月微升，按年分別升46%以及一倍。

身兼行會成員的議員林健鋒日前聯同地產代理業界與金管局副總裁阮國恒會面，席間講述業界經營苦況時一度落淚，他昨日再在電台節目上表示，市場在樓市撤辣後數月仍未有足夠活力。他說市場在高息環境、市民按揭和中小企融資困難的情況下，銀行要求提早還款或加按資產。而未來數月是業界生死存亡的關鍵時間，受到地緣政治、美國大選等因素影響存在不少變數，很多來港投資人士正猶豫作重大決定，商界感到被動。

林健鋒又指，中小企對流動資金最緊張，期望政府和金管局出手幫助業界；銀行嚴格跟隨政府早前推出的指引，如果客戶按時供款就不要「call loan」要求提前還款。他強調「並非要求政府派糖，但關鍵時刻要為中小企給予氧氣。」

而工程界議員盧偉國說，本港每年公私營市場的龐大總工作量對整體經濟增長非常重要，有助帶活不同行業，指出工程建築業的長遠工作量足夠。不過他指出，香港疫後復甦進度沒想像中快、目前環球經濟不理想，加上內地經濟有各方面問題，導致本港部分建築公司要減薪，亦面對資金周轉問題。他說私人市場低迷的情況下政府工程加快啟動。但他同時指出，政府的工程審批程序複雜，導致成本增加。

另外，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓亦指，私人市場項目大幅減縮，政府工程項目大多為地盤平整工程。即使涉及銀碼大，對顧問需求有限；工作量未必足夠分配。他建議政府將部分工程外判，例如將學校或政府建築物等項目交給業界，增加工程量。他又指政府在疫情期間曾經推出2%或3000萬元封頂的工程預先付款，建議政府再作放寬，令業界有更好的資金流。