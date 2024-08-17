過去一周接61宗裸聊勒索案件　最細受害者僅12歲

正所謂色字頭上一把刀，執法部門公布，近期接獲數十宗裸聊勒索案件，造成近200萬港元的金額損失，當中年紀最小的受害人是2名年僅12歲的中學生。與之相關，據政府數據僅今年上半年勒索案件相比同期就增加近30%，而裸聊更是上升超過30%。對於學生裸聊，教育局其實已有相關的課程，預防青少年墮入此類勒索騙案。另外，上半年的性罪行在香港的發生率亦有增加。

執法部門表示，僅過去一周，執法部門就接獲61宗裸聊勒索案件，損失金額超過170萬。當中最年輕的受害人是2名12歲中學生，分別透過同一交友應用程式結識騙徒並進行裸聊，期間騙徒拍下受害人裸露影片，再以公開轉發作威脅，向受害人勒索金錢。執法部門表示，裸聊勒索除蒙受金錢損失和心理損害，裸露影片更有機會在網上永久流傳，留下一輩子陰影。

同時執法部門亦建議父母需及時提醒子女，切勿在視像聊天期間裸露身體、切勿輕信對方是以「真面目」示人、切勿點擊不明來歷的連結或程式以及切勿回應含色情或性意味的對話。執法部門早前已表示，會加強相關的宣傳教育工作，由今年1月已開始提醒市民不要墮入此類型的騙案，並會加強與青少年、家長及教師的宣傳教育。

政府早前有公布上半年相關勒索案件的情況，2024年上半年，勒索案有1,418宗，增加325宗，升幅為29.7%，升幅絕大部分來自同屬科技及暴力罪案的「裸聊」，而裸聊有1,102宗，升269宗升幅為32.3%。學生依然是最大受害群組。

對於學生裸聊遭勒索，教育局其實亦有有關課程及影片教導學生抗衡裸聊陷阱。課程中建議，學生應避免把個人的性感照或裸露相片上載到互聯網，或經智能手機與人分享，勿透過網絡進行任何形式的裸聊活動，以及應明白所有網上資料均有機會被永久保存，不能刪除等。