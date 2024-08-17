放射師網上煽惑襲警罪成　還押9.5求情

一名放射治療師涉嫌於2019年12月在網上討論區留言煽惑他人襲警，他於2022年被捕並被起訴一項「煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害」罪。被告否認控罪受審，案件今（17日）於區域法院裁決，區域法院暫委法官香淑嫻裁定被告罪名成立，案件押後至9月5日讓辯方求情，被告需要還押。

被告楊尚樺（現年31歲，放射師），於2022年被捕時29歲，被控於2019年12月5日在香港非法煽惑其他人士，有意圖傷人而導致香港警務人員身體受嚴重傷害。被告當時在帳戶發出的留言提及「打狗」及「殺狗」等字眼。

控方開案陳詞指，2019年12月2日，有連登帳戶發布帖文，討論「精銳勇武」、建立類似物資站、地下化等做法，被告其後使用其帳戶留言，雖然不確定涉案的留言是否由被告發出，但該留言可令示威者視為想洩憤、攻擊他人或進行其他行動。

判詞指，涉案留言由被告發出，而被告留言前，帖文主要討論如何避開警方追捕，但被告突然提出逃離後可作「搶裝」、「打狗」、「殺狗」等主動攻擊行為，針對警方乘勝追擊。法官指，被告誘導讀者提出建議，討論傷害警員。而被告顯然提議、鼓勵及慫恿受眾惡意傷害警員。法官指，考慮到留言用字、社會背景、前文後理等，被告已構成煽惑其他非法及惡意傷害警員。

案件編號：DCCC1038/2022