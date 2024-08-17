調查指2成來港人才未有工作　勞福局：續簽需提交就業及業務證明

香港各行各業人才不足，政府希望透過「高才通」等人才輸入計劃補充。有協會就攜子女來港生活的人才家庭具體情況進行問卷調查，結果發現來港人才有約22%來港人才暫時未有工作，勞工及福利局局長孫玉菡昨日（17日)發文表示，經不同計劃入境的人才在續簽時，須提交本地受聘或開辦、參與業務的證明，入境事務處會嚴格把關，確保只有符合要求的人才方可獲得續簽。

孫玉菡表示，政府對來港人才的幫助措施，如成立香港人才服務辦公室為初來香港的人才提供適切支援；人才辦線上平台已處理超過22 000宗查詢；轉介超過5 500宗支援服務要求；線上平台每日實時展示市場上優質招聘崗位約5 000個；舉辦線上或實體主題研討會或工作坊，圍繞求職、創業、教育、住房、生活百科及粵語學習等不同主題，至今已有近25,000人次參與。

他認為，外間對調查的看法「有所偏頗」、「只見樹木不見森林」，他從協會調查的結果看到不同的影像，指調查訪問了約600名透過不同人才入境計劃來港，當中七成是循高才通計劃來港。因此，大部分受訪的人才抵港不足兩年，而當中有接近八成人才已經在港就業，這些人才的家庭收入頗高，有68%超過5萬元，超過10萬元則有32%，20萬元或以上亦有15%，遠高於全港家庭每月收入中位數。他表示從這些資料看來，來港人才背景優秀，具市場競爭力，有助豐富香港人才庫，對本地經濟有實質貢獻。