訪南區3街市商場　發現逾百吉舖

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀，日前聯同議員陳家珮及南區區議員到訪南區3個商場及街市，發現總共有104個空置舖位，當中有商場逾三分之一舖位空置。葉劉淑儀指空置舖位主因是該區人口老化、移民、加上有新商場落成，區內的零售業正經歷汰弱留強的「大洗牌」，商戶無可避免受到不同程度的衝擊，部分只能無奈結業，建議業主減租或推出積分優惠吸引市民和商戶。

葉劉淑儀昨日在社交網站發文，稱在南區多個地標發現104個空置舖位。當中香港仔街市有29個，佔全個商場兩成；置富南區廣場有40個，佔全個商場36%；海怡東商場及海怡西廣場較少，共有35間。她指出，空置舖位主因是人口老化、移民以及新商場落成等，形容是零售業的「大洗牌」。陳家珮也指出，海怡西廣場因業主疫後加租，包括凍肉舖和中國銀行等民生商戶被趕走。

翻查資料，食環署去年4月底翻新後開放香港仔街市，當時142個攤檔中137個已租出，即至今一年半內多出24個空置舖位。葉劉淑儀建議業主減租與商戶共度時艱，又指香港仔街市可考慮推出積分優惠吸引市民和商戶，不要白費兩億至3億元的翻新費用。