元朗錦綉花園自動駕駛穿梭小巴　月底起進行載人測試

本港現有6間機構於5個不同地點，為8輛自動車進行道路測試，政府當局表示，當中元朗錦綉花園月底開始會有兩輛自動駕駛穿梭小巴進行載人測試，為期約7個月，接載居民穿梭屋苑，循環行駛2.5公里路程。兩輛小巴規格相同，其中一輛可乘坐12人，另一輛因配備輪椅座，座位數目減至八個。

車上安裝了人工智能系統代替司機駕駛，車輛行駛時，四邊車身共15個雷達和識別鏡頭會收集四周環境的即時數據，配合自建的高清電子地圖和圖像處理技術，人工智能系統能準確分析路面情況，精準定位。自動車系統會運用5G技術，透過智慧燈柱在雲端即時監控車輛所有狀況。汽車科技研發中心兩年前開始研發和測試自動駕駛系統，曾在內地的封閉道路場地測試車輛安全性和可靠性，最後才展開載人測試。

中心行政總裁張梓昌表示，選定錦綉花園作載人測試是因為那裏的道路環境與市區相近，他指出香港的道路環境非常複雜，很多時有不同車輛、行人、單車出現，情況就如錦綉花園，但錦綉花園的好處是路面較寬闊，車流量也相對較少。為了這次載人測試能順利進行，早在六、七個月前已反覆測試，仔細調校。

運輸署則表示，在載人測試開始前，已詳細審視中心提交的資料和文件，包括內地同款車的測試報告，以判斷車輛是否適合在香港的建議路段測試，兩輛自動車也要通過運輸署驗車中心的檢驗。而在載人測試期間，小巴的最高車速、測試路線和後備駕駛員的資格也受運輸署監管。