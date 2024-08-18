市民反映證券商雙位數字倒閉　新田科技城鬥唔贏深圳

羅先生今日(18日)在地區諮詢會上指業界面臨前所未見情況，很多證券商在過去幾年雙位數字倒閉，希望政府有更多幫助香港經濟的方式，他又指政府雖然過去經常去中東，希望引入資源，但業界仍未感受到實質的情況。

大埔舊墟小區關愛隊隊長劉文杰表示，香港醫療壓力大，近年來很多病人希望到國內醫院就醫，詢問政府會否幫忙做轉介服務，他指市民自己到內地就醫掛號非常難，如小程序、回鄉證等問題。

大學生沈小姐表示，北都進展並沒有特別明顯，就新田科技城方面，她指香港和深圳「硬碰硬」一定「鬥唔贏」，建議香港新田科技城可以和內地分工行為，讓兩地互利互贏。

楊小姐指個人納稅申報有供養父母免稅額，但條件之一是父母在港通常居住，但新來港人才父母普遍在內地，詢問施政報告會否放寬要求。

有市民表示，支援照顧者政策方面，有會員希望在週日等放假時間找暫託服務、護士上門比較困難，希望政府可推出更多照顧者基金讓地區NGO申請，讓他們可開放中心。

離島區居民周先生指偏遠鄉郊光纖和5G基建、網絡覆蓋仍然不足，影響居民學習、工作等、希望政府可以加大投入，確保所有人能平等獲得高質素網絡服務，促進鄉郊經濟發展。交通問題方面，他建議政府檢討交通網絡，增設渡輪服務。

屯門區居民、中六學生鄧小姐表示，希望DSE可以納入AI學習課程。

政府回應時指有專隊研究兩地合作項目，共同研發、優勢互補是必然結果，他又指香港加上深圳和廣州在數碼競爭力上國際排名第二，因此會用好共同優勢。

東涌居民王先生表示，東涌人口未來會翻一倍，但當區沒有政府綜合大樓、永久性街市設施、標準運動場和文娛中心，希望可以在5年內「望到」這些設施。

沙田區居民指香港有3間婦女健康中心，分別在屯門、柴灣及藍田，但沙田缺乏這些設施，她又指基層婦女較少關注婦女健康，希望政府可關注。就生育率下降方面，她建議政府提高供養子女免稅額、營造育兒友善環境，如有3歲以下小朋友的家長每年可享有10天育兒假等。

屯門區居民陳小姐表示，希望可及早處理學童精神健康，又指業界很多前線人員處於退休潮的時間，希望可栽培更多人才。

有居民指推廣地區體育需要有會址，行政費津貼9萬港元一年，他指「好難做」，他又希望奧運健兒來港不只停留在愛國學校。

政府表示，金融界面對很多全球環境因素，很多資金因對不確定因素不穩定，「有錢唔敢大張旗鼓」，認為過渡期的確是難關，但政府會加大力度，一起渡過難關。