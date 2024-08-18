有市民指政府放寬按揭成數 但銀行收緊貸款政策無助中小企

在今日(18日)舉行的地區諮詢會上，中小企企業市場推廣基金方面，有市民指希望基金資助可由100萬港元增加到150萬港元，又指新公司在銀行開戶很困難，希望政府可幫忙。

葉小姐表示，政府之前放寬按揭成數等設施刺激經濟，但她指「政府出力，銀行不支持」，指息口雖然很高，但銀行收緊貸款政策、Call Loan，加上樓價下跌，物業估值下跌，銀行採取消極、保守策略，她指根本無法幫助業界。

政府表示，下年經濟增長會延續今年，而中小企在過渡期，相信明年會好過今年，而融資方面已經和金管局以及銀行界溝通。

蒲小姐表示，香港為人廣識的ip是麥兜，香港在文創方面發展緩慢，反觀內地很多經典ip，而早前哆啦A夢無人機表演，她指政府可參考相關做法。

有市民建議將學校體育訓練、地區體育會、總會連結，進行有系統性訓練。加建村屋方面，他指外國可以申請加建，不明白為何香港不可以。

西貢原居民李先生表示，香港面臨住得舊的問題，市區舊樓多、維修差，稱有很多「市區炸彈」，建議政府擴大維修資助計劃，重啟首次置業貸款計劃。

屯門區黃先生表示，青年宿舍的模式可延伸到青年文創基地，孵化香港設計師。

政府回應指已成立文創辦公室，又指政府只能做到帶頭作用，希望可以做到百花齊放、創新。政府又指北部都會區將有展館，讓大家了解發展。