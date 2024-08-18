指香港經濟面對不明朗因素　政府：盡力幫助中小企

政府今日(18日)在地區諮詢會上指今年經濟淨增長約2.5%，最近一季經濟增長為3%，預計明年會比今年更好，又指如此多不明朗因素，如息口、美國選舉等，引述有「投資遠見」的商人指「邊個賭香港長期輸係輸先」，他指會盡量幫助中小企，強調在轉型期中香港是「正面」的。政府搶人才，但也重視培養本地人才。又表示香港人「識食腦」

另外，有內地港生劉小姐表示，內地青年學生考察有意見指太短，她建議可舉辦大灣區為主的青年網絡，組織有內地港生的志願團體。

上水區中六學生陳先生表示，近年人工智能發展發達，很多地方有和人工智能配合發展政策。

周小姐詢問政府有否打算幫助居住在青年宿舍的青年落實置業階梯。她又指居屋最多人購買的是40歲以下組別，詢問會否對年輕人有更多幫助，如邊租邊買。她又指希望關愛隊可以有恒常陪診服務、清潔垃圾屋服務。

就職業安全方面，有市民指政府除關注工務工程外，要關注私人工程，如裝修維修，工程較短但很多時候涉及離地工程。

6歲的Chloe指自己參加了屯門區青年網絡，因此收到電郵邀請前來諮詢會，認為政府可以設立forum，或在ig收集留言，指諮詢會一兩次已經足夠，網上更多途徑會更好，又指身邊青年人對政治有熱誠，但可以發表的途徑不足。

循道理聯合教會李惠利中學張欽龍也表示收到電郵邀請前來，認為兩個小時資訊足夠，希望可以讓不同持份者發表意見。