調查指零售飲食及建造業失業率特別高　近3成受訪者稱收入減少

市道疲弱，政府去年又推出及放寬多個輸入外勞計劃，令本地勞工就業、工資情況堪憂。工會上月進行問卷調查，發現輸入最多外勞的零售業、飲食業及建造業失業率特別高。受訪者中，有近30%人表示收入減少，近50%人對就業前景擔憂。有建造業人士指出，私人工程已減少近90%，加上輸入外勞，不少工人、建築師要放無薪假。工會就指，現時大量本地勞工要面對經濟環境轉差、外勞競爭的「雙重夾擊」，要求政府煞停輸入外勞計劃，保障本地勞工，並推出更多措施吸引就業。

工會副理事長丘耀誠表示，有關調查針對聯會會員，結果顯示48受訪者對就業前景感擔憂，較去年升8%。零售、飲食、建造業的失業率分別為20.2%、19.4%、16.2%，為各行業中最高。受訪者有60%表示不認同輸入外勞計劃，更有84%人認為計劃會減少本地工人就業機會，近72%認為會減少本地工人薪資。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，本地樓市疲弱，自去年開始工程量大減，其中佔近一半生意額的私人工程減少近90%，導致不少建築師、工人要放無薪假。目前正進行的工程均為2年至3年前落標的項目，預計大部分會於今年尾至明年初完結。他坦言不少工人開工不足，加上政府輸入外勞競爭，對本地建造業前景不樂觀。

飲食業職工總會副主席余劍雄指出，北上消費風潮持續，飲食業大受打擊，而且飲食業往往工時長、工作量大，又要經常勞動，導致行內缺乏新人入行，有年輕師傅寧願到國外發展。他又指出，政府引入更多外勞只會造成惡性循環、惡性競爭。被問及市道差要求業界提升薪資，會否變相增加經營成本，增加失業率，他就認為香港作為發達社會，不應以壓低人工減低成本，反而應該以合理人工提升服務質素。

議員黃國就表示，政府自去年9月起推行「補充勞工優化計劃」，暫時「解凍」26個職位不可輸入外勞的規定，其中輸入最多外勞的工種分別為侍應生、初級廚師、售貨員等，3個工種合共輸入3018人，佔26個「解凍」職位的77%。另外，建造業輸入勞工特別計劃的配額為1.2萬名，目前已批出7,917個。他續指，雖然政府公布的失業率維持3%，不過，在經濟環境轉差，加上外勞「雙重夾擊」，零售、飲食、建造業均有不少人失業。

工會要求政府凍結行業特別計劃，煞停及減少外勞機制，同時推出更多就業政策吸引本地潛在勞動人口，如婦女及初老人口，釋放本地勞動力。黃又建議政府對失業嚴重行業作把關，檢視行業工作量、薪酬及保障，制訂措施吸引更多本地勞工。