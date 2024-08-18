搗荃灣工廈製毒工場　拘1男子檢近百萬元K仔　

警員較早前發現有販毒集團在荃灣大涌道的工廠大廈內開設製毒工場，經過深入調查後，毒品調查科人員於上周五(16日)搜查一個單位，當場拘捕一名姓黎(22歲)本地男子，拘捕期間該名男子一度作出反抗，終被警員制服。

警員搜查單位，檢獲2公斤懷疑氯胺酮(俗稱：「K仔」)及6公斤製毒原材料、大量樽裝化學品包括乙醇、丙醇等，以及常見的製毒工具包括電子磅、電磁爐、攪拌器、鍋具等。行動中，檢獲的毒品市值約96萬港元。

涉案男子報稱無業，據了解，男子只收取約5千港元報酬而犯案。他涉嫌以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」被捕。他已被暫控各一項「阻礙警務人員執行職務」、「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪，案件將於明日(19日)上午在西九龍裁判法院提堂。

初步調查發現，不法分子除招募「死士」管理製毒倉外，亦利用科技操控「死士」及教導以土製形式製毒。單位面積200多呎，但裝上多部「IP CAM」監控鏡頭及教導製毒。警員除檢獲未有包裝的毒品，及多樽未開封的化學品，警員相信該批毒品仍未仍流出市面。

現場存有大量腐蝕性物品，如在加熱情況下會釀成爆炸的風險。執法部門指出，不法分子以土法製法製毒，情況罕見，警員會繼續留意相關情況及趨勢。