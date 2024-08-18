本港與逾百家創新科技企業洽談落戶　博士可獲每月4.5萬元資助

政府與超過100家有潛力和具代表性的創科企業洽談好於香港落戶或擴展業務。

創科發展是未來趨勢，創新科技及工業局副局長張曼莉接受一個電台節目訪問時稱，現時香港創科發展處於黃金時代，當局目前已與超過100家有潛力和具代表性的創新科技企業，洽談好於香港落戶或在港擴展業務，政府亦提供最高每名員工每月4.5萬港元的資助；北部都會區發展規劃情況方面，沙嶺作為北都啟動的前哨站，當局現時的發展方向為將沙嶺發展成國際數據園。

張曼莉指，新質生產力是助力香港構建現代化產業體系，實現高質量發展的重要支撐；未來將聚焦以生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技，集中打造香港的戰略性新興產業，以及以科技創新培育未來產業，同時透過科技賦能推動各行各業升級轉型，推動「數實融合」，在港打造新型工業化。政府會繼續鞏固強化香港上游的基礎科研，同時也要突破過往，將本港的基礎科研能力優勢推進到中游的成果轉化，以及將這些科技創新成果應用到下游的產業鏈和供應鏈。

至於如何看待香港創科企業的發展趨勢及海内外龍頭企業的落戶情況，張指現時香港創科發展處於黃金時代，已形成不錯的創科生態系統，而創科產業體系亦見雛形，具體表現在2024年競爭力排名香港上升至全球第5位。至於香港的初創公司方面，去年已約有4300間，約為10年前的4倍，同期亦有十多間獨角獸企業誕生，放諸全世界而言亦是非常高速的發展。

在2024年由國際知名機構進行的全球初創生態系統排名中，香港排名全球第三，並成為亞洲第一。政府出台了不同產業政策的配套，當局在近兩年提早與超過100家有潛力和具代表性的創科企業洽談好於香港落戶或在港擴展業務。當局下一步除繼續招商引資，引進海内外龍頭科技企業外，亦會加强扶持本地初創企業及科技企業，透過數碼港、科學園等園區支援，以及提供政策配套，同時利用科技支持本地的工業升級轉型。

在政府支援業界例子方面，張指若相關公司聘請一位博士，每月將獲政府補助4.5萬港元；若聘請人員學歷為碩士將獲政府補助2.3萬港元；學士學歷則有2萬港元，補助為期3年，每間公司均設有名額限制。此外，每間公司進行研發時在指定階段可與政府申請其研發資金1比1的配對補助。

張亦提及沙嶺是北部都會區啟動的前哨站，現時已為熟地，預計可擴展至10公頃。香港很有條件成為國際數據港﹐而本地對於數據產業包括數據中心、超算中心的需求亦很强勁，故當局認為將沙嶺發展成國際數據園是其中一個可以探討的方向。