本港醫患比例低　當局積極考慮成立第三間醫學院

科技大學正爭取在本港設立第3間醫學院。醫務衞生局局長今日（18日）出席活動時表示，會積極考慮成立第三所醫學院的建議；兩間醫學院的醫科生學額已由2008/2009學年的每年250個，增至2016/2017學年的470名，並在近年再增至目前的590個。當局近年更投放了超過300億港元，作為大學醫療人才培訓設施建設資金，未來會持續支持兩所現有醫學院提升教學能力，增加醫學生名額及收生來源，並積極考慮建議。

當局指，截至今年3月31日，本港有16,459名註冊醫生，每一千人口只有2.16名醫生，比內地、新加坡和韓國的2.5名至3名要低20%至40%，比歐美國家的3名以上則低50%以上，加上全港不到50%的醫生在公立醫療系統服務，卻要照顧全港近90%的病人。為填補短缺，當局將增加本地醫生培訓培育、引入非本地培訓醫生，以及挽留公營醫療人手等。

當局又表示，醫管局早前亦已制定策略及推行多項措施吸引、培訓和挽留人才，當中包括加強招聘本地畢業生、續聘退休人員及招攬非本地培訓醫生和兼職人員，同時亦增加培訓及晉升機會、推出員工置業貸款計劃等。有關措施已初見成效，2023/2024年度醫管局醫生比前一年增加超過260名，而離職率亦從2021/2022年度的8.1%回落至2023/2024年度的5.2%，相信醫生工作壓力得以改善。