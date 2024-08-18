國家奧運代表團8.29訪港　兩場運動示範門票周四發售

政府今日(18日)宣布，巴黎奧運會內地奧運健兒代表團將於8月29日至31日訪港。有關運動員名單，將於稍後公布。訪港其間會進行大匯演及運動項目示範，包括羽毛球、體操、乒乓球、跳水和游泳。門票本周四(22日)上午10時起公開發售，每張20港元。

門票每人每次限購兩張，以實名登記方式出售。持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所有已繳款項亦不會獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

當局指，代表團抵港後將展開一連三日訪問活動，包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪香港體育學院，與香港運動員交流。代表團成員將出席3場公開活動，包括8月30日晚上8時至9時半於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」，以及8月31日上午9時半至11時半分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。

國家隊今屆派出超過400名運動員出戰巴黎奧運，共取得40金27銀24銅，金牌數目與美國一樣，但銀牌數目較少，排在獎牌榜第二位。