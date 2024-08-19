東方日報A1：百業執笠銀行追債　青年置業夢難圓　灑向愁城都是怨

新一屆政府上任逾兩年，不少市民昨日在大埔舉行的地區諮詢會上大吐怨氣。不單止有市民指中小企難撐，更有市民反映證券商過去幾年均有達雙位數字的倒閉情況，質疑政府雖然經常去中東、東南亞，但業界仍未感受到實質改善的情況，也有市民指雖然過去政府放寬按揭成數、撤辣，但銀行並沒有支持相關措施，反而收緊貸款政策、Call Loan（追討貸款）；年輕人面對「四業」困難，有市民建議政府應協助年輕人置業，甚至重推公屋租置計劃。而政府相信經濟增長「明年會好過今年」，又指在過渡期會盡量幫助中小企，一起渡過難關。

昨日120人參加地區諮詢會。當中證券從業員羅先生表示，目前業界面臨前所未見的情況，很多證券商在過去幾年有達雙位數字倒閉，希望政府有更多盤活香港經濟的方式，他又指政府雖然過去經常去中東、東南亞，希望引入資源，雖然看到做了很多工作，但業界仍未感受到實質改善的情況。

另一市民葉小姐直指政府之前放寬按揭成數、撤辣等措施刺激經濟，但她指「政府出力，但係銀行不支持」，指息口雖然很高，但銀行收緊貸款政策、Call Loan，加上樓價下跌，物業估值下跌，銀行採取消極、保守策略，中小企需要融資和發展時出現兩難，稱香港「想發展但守住大本營」。

政府回應稱，金融界面對很多全球環境因素，很多資金因不確定因素而不穩定，導致「有錢唔敢大張旗鼓」，認為過渡期的確是難關，但政府會加大力度，一起渡過難關。政府又表示今年經濟淨增長約2.5%，最近一季經濟增長為3%，預計明年會比今年更好，他指面對如此多不明朗因素，如息口、美國選舉等，引述有「投資遠見」的商人指「邊個賭香港長期輸，係輸先」，他指會盡量幫助中小企，強調在轉型期中香港是「正面」的，而融資方面已經和金管局以及銀行界溝通。

針對住屋問題，潘先生指近期東涌新市鎮發展已經有20年，相信居屋供應未追上需求，希望政府可以支援年輕人，讓年輕人「起碼有個家」，建議政府調整公屋和居屋分配、重啟公屋購買計劃；又指政府雖然有青年宿舍，但有居住年期，希望政府可助青年人置業。周小姐問及政府有否打算幫助居住在青年宿舍的青年落實置業階梯，又指居屋最多人購買是40歲以下組別，詢問會否對年輕人有更多幫助，如邊租邊買。

西貢原居民李先生表示，香港面臨住得舊的問題，市區舊樓多、維修差，稱有很多「市區炸彈」，建議政府擴大維修資助計劃，重啟首次置業貸款計劃。

政府一直強調要發展成為8大中心，但范先生指政府需要針對8大中心有行動綱領，指8大中心「聽得多、介紹唔少」，但落實時和市民有距離感。他又指文化和旅遊結合，需要在18區發掘重點，稱除量外，質素也非常重要。

另外，落選大埔區區議員的劉文杰指香港醫療壓力大，近年來很多病人希望到內地醫院就醫，詢問政府會否幫忙做轉介服務，他指市民自己到內地就醫掛號非常難，如小程序、回鄉證等問題；支援照顧者政策方面，有市民表示，有會員希望在周日等放假時間找暫託服務、護士上門比較困難，希望政府可推出更多照顧者基金讓地區NGO（非政府組織）申請，讓他們可開放中心。

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