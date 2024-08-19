民主黨前主席劉慧卿參觀國安展爆罵戰　李永達幫腔被斥刷存在感

流亡澳洲的民主黨前立法會議員許智峯被港府懸空100萬港元通緝，而該黨多名核心成員因涉違港區國安法被拘押逾3年。而該黨前主席兼立法會前議員劉慧卿昨(18日)與參觀國安展覽廳，隨即爆網上罵戰。

劉慧卿昨在社交媒體分享了多張照片，貼文寫着「與徒弟和年青朋友到香港歷史博物館參觀國家安全展覽。」即有網民留言批評，有網民說：「卿本佳人奈何作賊？」而身在英國的前黨主席、立法會前議員的李永達亦留言反駁，「參觀這些展覽就等於改變立場？這種立論過分簡化。按這種logic，任何消費大陸產品的都是支持共產政權。咁，數一數自己屋企有無任大陸產品？你飲不飲東江水？這種無限引伸，毫無意義。」

反駁後，仍有網民留言批評，李永達又留言「其實睇一個人。係要長遠睇。一時革命。一時激進。有幾多人可以持續？其實每一個人，包括我自己，是否已在悪劣環境中，仍然堅持造少少有益香港群體的好事。他/她已經是一個值得尊敬的人。」

有網民反斥「有病。想想牆內的人是被那一條法例檢控。亦想知與徒弟及青年朋友參觀後有何說法。如果如李生所說有批判性討論，最緊要公開，讓大家得個明白。如果去大陸消費，上淘寶購物，挖苦香港人屋企有無大陸用品，質問香港人飲唔飲東江水？這說法情何以堪？如果問一句李生你為何當日急急上機？又會有何感受？何必挑戰仍要留港生活也曾是支持民主的人的忍受力？ 何必靠這些擦存在感。」

另有網民更指「睇一個展覽是沒有問題，但不要睇完Happy sharing便算，不竟她是民主黨中人，不竟她曾是民主黨主席，不竟她曾是民主派代表叱咤政壇的立法會議員，言行中一定有思考過的，咁意義何在？都知道現時很多人都噤聲躺平，特別是民主黨中人，在這事件上一點回應想法也沒有？不知李生的全撐是否已代表黨？『上文李生話睇人要睇長遠』是的，長遠是甚麼？大家看到了嗎？行這一步前有無諗吓不見天日的人的感受。」