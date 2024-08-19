14款抽油煙機測試　部分樣本抽吸能力與排氣量或轉速無必然關係

消委會今日（19日）出版的新一期《選擇》月刊，公布測試市面上14款抽油煙機結果。發現12款取得4星評分，有2款取得4星半評分；一款賣4,980港元的Mia Cucina牌樣本，與賣10,300港元的產品樣本，整體表現相不相伯仲。14個樣本中，兩款拉趟式樣本表現最佳、9款抽油煙能力較強。

消委會測試市面14款抽油煙機，售價由2,798港元至18,000港元不等，包括5款拉趟式、9款煙囪式。煙囪式抽蒸氣表現普遍較拉趟式佳。參考IEC國際標準，發現機身最闊約90厘米的煙囪式樣本平均排氣量最高，而機身最窄約60厘米拉趟式樣本平均排氣量則較低，若設定在最低風速檔時，同組別的排氣量最多可相差56%，風扇轉速方面，最高速擋下，樣本之間的差異亦近70%，消費者需留意有些樣本即使排氣量較高或風扇轉速較快，其抽油煙能力未必較其他樣本優勝。消委會表示，建議業界長遠探討採用統一量度效能表現的標準及單位的可行性，現階段亦應於產品網頁或宣傳單張上清楚列明相關測量標準。

結果亦發現5款樣本未能通過部份安全測試項目，包括當中2款樣本的接地電線長度不足，包括Miele、櫻花Sakura品牌；2款分別與內部變壓器組件之間的機械防護不足，包括TGC、樂信牌Rasonic；3款物料助燃能力有待改善，包括TGC等；4款樣本只在說明書方面有輕微不足，包括Mia cucina等品牌。機電工程署表示，在正常情況下使用，並不會構成安全風險，並要求作出跟進及改善，以保障產品安全。

Mia Cucina供應商表示，向消委會提供相關的安全測試報告及證書，以證明相關認可符合安全標準，供應商表示廠商會改良產品的說明書。而Miele供應商表示一直重視產品安全，相關型號曾經有第三方國際認可的測試機構測試，並通過所有測試，包括相關安全測試項目符合國際安全標準，強調產品不存在安全風險。TGC供應商回應，相關型號在推出市場前已通標準安全測試。

消委會表示測試的14款抽油煙機樣本整體表現大致平均，消費者可同時考慮廚房及廚櫃空間，減少排氣喉長度及灣位；抽油煙機機底與氣體煮食爐具頂部之間最少相差要距離65厘米，以防煮食時的高溫影響抽油煙機安出操作，惟安裝位置亦不能太高，以免影響抽級效果；按說明書清洗抽煙機，避免因油污積聚而增加火警風險。