消委會今年首7月接101宗運動鞋投訴　涉甩色入水掉膠屑等

運動鞋是港人外出逛街或做運動必不可少之日用品，惟香港運動鞋銷售市場競爭激烈，消委會今年首7個月，接獲101宗有關運動鞋的投訴，有投訴人購買新鞋後脫色，鞋身被染藍；有人買了防水鞋卻出現入水問題，亦有市民用越野鞋跑了15公里就出現膠屑掉落情況。消委會提醒業界應嚴控產品設計和質素，同時要提升不同銷售渠道的售後服務水平，消費者亦應特別是要多加留意商戶的退貨及換貨條款，並於 限期前仔細檢查運動鞋，在公平交易的原則上保障自身權益。

黃小姐於A品牌的授權零售店，以750港元購入一對以藍色及白色為主的運動鞋，穿着一次後白色的鞋邊及鞋帶位置均染上藍色。她向A品牌反映情況後的1個月，才收到回覆指運動鞋是因「自然耗損」而褪色，所以拒絕退換，投訴人遂向消委會投訴。A品牌向消委會表示，公司設有專業品質檢測程序，結果顯示該鞋款的質量 及物料等各方面均符合原廠標準，並指出鞋類屬消耗性產品，出現折舊或自然 損耗屬正常現象。雖然投訴人表示只穿着了1次，惟商戶認為儲存及使用的環境因素、穿着頻密程度及保養習慣等均對運動鞋有直接影響，因此無法確認問題成因。由於雙方未能達成共識，消委會建議投訴人可考慮諮詢法律意見。

何先生到B專門店以約1,170港元，購入一對具有防水功能的運動鞋，但他穿着5次後卻發現產品出現入水問題，於是將防水鞋交回專門店檢查。約3個月後，何獲商戶確認存在入水問題，並承諾會安排更換同款全新防水鞋。不料當投 訴人兩個月後穿着新鞋時，發現依然有入水問題，於是再次把防水鞋送廠檢查，兩個月後商戶才告知沒有發現入水問題。投訴人同時發現防水鞋的內側膠邊出現剝離情況，但職員指膠邊不在保養範圍內，故拒絕跟進並著投訴人自行維修，何尋求消委會介入並要求全額退款。B專門店向消委會解釋，防水鞋的膠邊脫落並非在受保範圍內，不過經管理層商討後願意退回防水鞋售價的80%(935港元)，何最終接受安排。

古小姐於C運動用品連鎖店以1,500港元，購入一對越野跑步鞋，首次穿着並完成約15公里的越野跑後，發現鞋跟位置上方有膠屑掉落。她擔心跑鞋物料的耐用性及品質出現問題，而且影響外觀，於是聯絡C商戶要求退換。她在交回跑鞋的一個月後才接獲回覆，指 D代理認為膠屑掉落並不影響跑鞋功能，因此拒絕退換，她遂向消委會投訴。

C商戶指與跑鞋品質相關的問題已轉交D代理跟進，D代理解釋指膠屑掉落可能是因外力碰撞或摩擦所致，但同意向投訴人提供半價購買同品牌新鞋的優惠。消委會與C商戶再跟進時卻發現商戶與代理溝通欠佳，C商戶對半價優惠方案並不知情，需與D代理再三確認後才提供優惠，古亦最終同意接受方案。