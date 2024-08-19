74%日用品補充裝較原裝平　消委會指價差達36.4%

全球興走塑，部分消費者甚至會「裸買」支持環保，消委會比較了3間連鎖超市共125項日用品的原裝和補充裝的價格，發現近75%樣本補充裝單價較原裝低，差距可逾30%，消費者可以既環保又慳荷包，當中16款產品的補充裝證實可以減少產品碳排放。至於「祼買」服務部分沒有標示詳盡的產品成分及保質期等資訊，須予以改善讓消費者安心選擇。

消委會今年7月在本港3間大型連鎖超市的網店及門市收集了125項同時有提供原裝和補充裝日用品的價格資料，以比較兩者的單價（每100克、每100毫升或每片的售價），包括57項個人護理用品、29項洗衣用品、37項家居清潔用品及2項口腔清潔用品，並從中選擇了16款作進一步的包裝物料和環保表現的分析。消委會亦揀選了12間有售賣無包裝或補充式產品的「祼買」商號，以神秘顧客神身分，調查4類日用品，包括洗手或沐浴用品、洗髮或護髮用品、洗潔精或家居清潔液，以及洗衣液或粉的銷售形式、價格計算方法及標示的產品資料等。

調查發現，在125項產品中，有92項（74%）補充裝的單價較其原裝的單價為低，由0.1%至36.4.%。其中相差最大的1款產品為座廁消毒清潔布，原裝每片單價為1.87港元，而補充裝則為1.19港元，補充裝便宜36.4%；然而，有32項（26%）補充裝產品的單價反而較其原裝為高，相差幅度由0.1%至22%，惟當中有17項於調查之時其原裝產品正以特價發售，例如其中有4項為同一品牌的洗衣液，其原裝每100克單價於兩間超市同為$4.38，而補充裝單價同為$5.34，較原裝高22%。

消委會抽樣9款個人護理用品、4款洗衣用品和3款家居清潔用品的原裝及補充裝樣本，從包裝上的標籤和廠商所提供的資料，檢視包裝的物料類型、包裝物料和產品重量的比例，以及運送過程所需的包裝等，比較原裝及補充裝產品的環保程度。

調查中原裝產品的樽身和泵或樽蓋一般用上不同的塑膠物料，當中4款的樽身以HDPE物料製造，7款則使用PET物料，當中有4款標示使用再生塑膠。至於補充裝，全部樣本均是袋裝式，當中11款含PE類塑膠，5款用鋁箔膠袋，有4款標示使用再生塑膠。補充裝所使用的包裝物料較原裝少，以包裝與產品重量比例作比較，16款樣本的補充裝為2%至4%，但其原裝包裝則為8%至17%。

香港現時有消費者以「祼買」形式，自備容器購買一些以無包裝或補充式出售的產品。消委會參考本地環保組織的資料，揀選當中12間有售賣4類非食品類日用品的商號進行調查。調查發現，近60%商號（7間）容許消費者在購物時自備合適的容器，當中2間有向自備容器的消費者提供優惠。全部7間讓消費者自備容器的商號，主要按產品淨重計算售價，當中5間並沒有設定最少購買量。至於在必須使用指定容器的商號中，有4間按相關產品的指定容量售賣，而當中3間的補充式產品售價均以劃一容量或重量計算，例如洗手、沐浴或洗髮用品劃一為500克，售價由29.9至78港元。

消委會職員以神秘顧客身分實地觀察時，發現不同商號售賣的無包裝或補充式產品，普遍有提供產品名稱、品牌或生產商資料，惟只有部分產品有列明產品的詳細成分及保質期等。有商號表示並非所有無包裝產品都有特定保質期，而產品在開封後由於與空氣接觸，或會影響保質期，故此會經常檢查貨品及調節訂貨量。消委會建議商號加強在店內及網上展示詳細的產品資訊，讓消費者於購買前清楚了解成分，以免購買不適合的產品而造成浪費。