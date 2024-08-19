法律界形容DAO無王管　議員促政府完善相關法例

近日高等法院審理的全球首宗涉款60億港元的去中心化自治組織（DAO）的訴訟案，認為DAO項目應披露財務信息及文件。有議員建議政府完善DAO相關法例，吸引世界國地DAO龍頭到港設立總部，帶動經濟發展。

DAO是一種基於區塊鏈的組織形式，通過智能合約自動執行決策和管理運營。在理想狀態下，決策可以由社群成員集體參與做出，體現了去中心化和民主治理的原則。近年來，DAO逐漸成為推動區塊鏈技術發展的新動力。

涉及的案件是一個名為MANTRA DAO的項目，案情指RioDeFi公司2020年8月將項目交由兩名員工負責，但他們2021年起開始減少對項目負責。RioDeFi公司認為兩名員工「挪用」公司資產謀利，但員工主張項目是DAO、不屬於RioDeFi公司。法庭最終認為項目屬於RioDeFi公司，因此可要求涉事員工披露相關財務信息，但沒有判處任何賠償。

議員吳傑莊指相關項目總金額為60億港元，是排名全球約70的項目。他表示，案件是「法律界對DAO的首次理解」，在傳統公司，管理層可以直接解僱相關員工，但在DAO的範疇需要全部投資者投票才做到。他補充，全球共有數百逾億美元的類似項目，但目前只有美國、阿布扎比有相關法例。他指出新加坡未有相似法例，建議港府完善相關法規，令各地有意來港發展的DAO龍頭更有決心來港設立區域或全球總部，成為亞洲的「頭啖湯」。

參與案件的律師黃夢瑩形容DAO是「無王管」，指出類似的項目多數欠缺財務透明度、以項目為DAO性質而拒絕披露財務報表，但隨着規模發展或進行簽約等商業活動是又需要註冊為公司，令到相關項目的性質界定不清析。她指出應給予DAO投資者更多法律保障，又指出有理想的DAO創辦人因為擔心法律上的灰色地帶而猶豫是否來港進行商業活動，指出應該令他們有法可依。

黃夢瑩又指部分DAO擁有人利用財務不透明的特點，過向自己發放更多代幣，從而獲大更多話語權。吳傑莊引述JPEX案指出部分騙徒會告訴投資人將代幣存放在項目3至5年；或保持51比49的股份比例，從而保持話語權、中飽私囊。除了建議政府完善DAO相關法例，吳傑莊建議投資者投資前檢查相關白皮書、留意發起人的過往財務記錄。