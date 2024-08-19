警司三度非禮女下屬　辯方大狀盤問時發笑　事主泣斥「極度唔專業」

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心食殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今日(19日)在區院續審。辯方大狀繼續盤問女事主，期間大狀在事主回應期間發笑，事主激動嚎哭，批評大狀「極度唔專業」，指對方「佢無企喺受害人角度諗」。

43歲被告陸振中，報稱任職警察，他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子X、男子蔡文浩及賴文顯。據控方開案陳詞指，案發時被告任職沙頭角分區指揮官，X、蔡及賴均為其下屬。據控方開案陳詞指，2022年6月22日，被告及X等人，到案發熟食中心晚餐。被告指示X把啤酒「杯杯清」，X很快便喝了約6杯啤酒，感到暈眩，四肢無力，有時伏在飯桌上休息。期間，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內，3度非禮X。

X今日在屏風後，繼續接受辯方盤問。期間，X提及，2022年7月初，被告曾多次駕車，接載X上班下班，其中在7月5 日，被告駕車送她回家，卻在大埔龍尾泳灘停車。期間被告搭她的肩。她曾開口對他說「你做乜呀」。X續稱，她曾經直接向被告表示不用接送，被告卻說「你唔上車，我唔會走㗎」。她也曾經試過假裝未完成工作，但被告堅持逗留在停車場等她收工。X形容被告是個會濫用職權的人，其要求是命令，擔心被告對其不利，所以應被告要求上車。

案件編號：DCCC 137/2023