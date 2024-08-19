商戶郵輪碼頭投資300萬元店被迫遷　議員倡碼頭營運商處理應靈活

本報早前頭版獨家報道，指出郵輪碼頭亂象，有小商戶交足租卻遭迫遷，其中有小商戶去年6月開始在碼頭A區租鋪，原計劃經營「「寵物友善」咖啡店負責人投資約300萬元的餐廳未正式開業就已經要結業。議員江玉歡今日(19日)接受電台訪問時表示，根據WCT與Koncepts的租約，不容許分租行為，估計Koncepts承租面積巨大的地方，要想辦法賺錢交租予WCT，於是「轉換概念」，有類似配股的形式，與商戶簽訂「認講協議」，商戶要向Koncepts交「按金」和租金。

她又指部分商戶已經開始裝修，但最終被迫遷，認為商戶只想做生意，事件處理方式應「靈活啲」，建議WCT不應再用「一人包攬」的方式出租，因為今次事件正因為「好唔透明」已發生。

不過咖啡店負責人接受電台訪問時指，郵輪碼頭營運商環美郵輪碼頭的意向是「想全場租畀一個人包攬」，坦言無資金包攬整個場地，他的生意屬「自帶人流」，即使郵輪碼頭願意安排獨立分租，但如果其他舖位無人承租，處處舖頭閂門，「都對我無利」。