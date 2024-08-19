被指手背掃病人胸　男護士上訴得直非禮罪脫

一名有碩士學位的男註冊護士，被指在幫女病人打新冠疫苗時，用手背掃到對方左胸，被控非禮罪，受審後被判罪成。男護士不服定罪提上訴。高院判上訴得直，今（19日）頒判詞解釋詳細原因，認為事主對事件經過的描述有不同版本，故裁定護士上訴得直，定罪撤銷，但上訴人自招嫌疑，因此不予任何訟費命令。

上訴人是林澤生。控方案情指，X前往體育館接種疫苗，並上訴人要求，將左手手臂放在桌子上，上訴人伸出左手，然後他的左手手背掃到X的左胸一下。X肯定上訴人是故意非禮她，原因是當上訴人將手臂伸向X胸部的方向時，附近根本沒有任何東西，上訴人也沒有從那邊拿取任何東西。上訴人伸手後，便將手收回桌子上，上訴人沒有伸出手臂的理由。上訴人則重申，他沒有猥褻侵犯的意圖，認為X也知道這是一個意外觸碰。

原審裁判官認為，證人所描述的，並不是意外的接觸，是一個故意猥褻的行為，這個行為對一般心智正常的人而言，毫無疑問是屬猥褻的，裁判罪成。法官表示，據X指，當她一坐下，上訴人著她放左手在檯面上時，上訴人已用左手在她左胸前用左手手背掃了一下。但X卻向調查警員表示，是上訴人突然用雙手為X拉起左邊衫袖，期間上訴人用左手手背由下而上按壓到X左邊胸口。顯然，兩者描述確實截然不同。由於舉證責任仍在控方，本案屬一對一案件，且是單一的觸碰，法官認為上述合理疑點確實致使其定罪有不穩妥之處，裁定上訴得直，定罪撤銷，判刑擱置。

案件編號：HCMA 293/2023