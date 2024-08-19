75%受訪者冀港辦更多體育盛事　議員促加建永久康體場地

巴黎奧運會掀起體育熱潮，有政黨進行問卷調查，結果顯示超過85%受訪市民會收看巴黎奧運會，並有75%受訪者期望香港可舉辦更多體育盛事。在體育發展方面，該政黨建議政府應檢討及優化精英運動員的資助機構、對體育總會管治作出檢討、加快興建永久康體場地和引入簡約體育設施。

有政黨於今年7月25日至8月14日進行了問卷調查，共訪問471人。結果顯示在逾85%有收看巴黎奧運的受訪者中，45%平均每天花 2至4小時收看賽事或資訊，近40%花1小時以下，近40%最愛收看球類賽事，其次是游泳/水上運動。此外，35%受訪者表示，巴黎奧運的資訊有激發到多做運動。

結果也指35%受訪者認為最會降低運動意欲的因素是無時間，逾10%受訪者認為是無場地；近20%指最想香港增設羽毛球場館，其次想增設游泳池、劍擊館。另外，75%受訪者贊成香港舉辦更多體育盛事，例如與內地城市合辦亞運會、亞洲青年運動會、世界大學運動會及世界沙灘運動會等。

運動員資助和津貼金額近來引來爭議，議員鄭泳舜指政府應檢討體院現時「精英訓練資助」之下各級運動員的資助和津貼金額，特別是可以研究調整「精英丙」及「成年隊」運動員類別的資助金額及年期。他指運動員在體育生涯起始階段，往往較難匹敵海外精英成年選手，調整這方面的待遇有助更多青少年運動員晉升至成年隊，為不同運動項目建立健全的晉升梯隊。鄭泳舜也指要鼓勵商界為體育活動和運動員提供贊助。

對於近年不時傳出與運動員選拔相關的爭議事件，鄭泳舜指港協暨奧委會一直檢視體育總會的管治狀況，並制訂「機構管治手冊」，希望相關檢討結果可盡快公布，說明加強管治八十個體育總會的路向；重中之重是建立一套健全和開放透明的選拔準則和上訴機制，創造公平環境。

在場館方面，鄭指曾於今年初收集 18 區對增設康體設施的意見，留意到深水埗、堅尼地城、鰂魚涌、葵盛、將軍澳、北區、甚至長洲，都有增建和重建游泳池的需要。他也建議政府可參考近年在海外及內地盛行的氣膜建築結構或大型帳逢等方式，興建一些可供用作舉辦城市運動的「簡約體育設施」。

針對奧運放映權，鄭指比較兩屆奧運期間所進行的民意調查，曾收看巴黎奧運的受訪市民比例更高，達到近87%，多數市民平均每天花2至4小時收看賽事或留意相關資訊，反映政府連續兩年購買奧運播映權，供市民可以免費觀看比賽，已取得「慣性收視」，並可達致凝聚社區的效果，亦有助帶動餐飲和零售業的消費。他指考慮到這些正面效應，政府值得深入探討未來再購買2025年全運會、2026年日本愛知一名古屋亞運會，以及 2028洛杉磯奧運會的播映權。