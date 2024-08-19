認九龍灣DONKI盜700元鼻頭貼等　紀錄片主角滕毅康判罰3000元

紀錄片《公開試當真》主角滕毅康捲入盜竊案。他今年5月在九龍灣DON DON DONKI被指沒有付款，便帶走總值近700港元的貨品，包括鼻頭貼、咖啡奶茶及即食麵。滕毅康今日(19日)在觀塘法院承認一項盜竊罪，罰款3,000港元。

18歲被告滕毅康，控罪書上報稱是學生。他被控於2024年5月9日，在牛頭角道77號淘大商場2期1樓DON DON DONKI偷竊一盒牛肉、一盒雞蛋、一包泡芙 、一盒蘋果、一罐檸檬梳打、一包蕃薯、一盒裝面膜、一包蛋糕、一包開心果 、一包即食麵、一個黃色環保袋、一盒鼻頭貼、一盒奶茶、一盒咖啡、一包湯 、一盒朱古力、一樽威士忌梳打及一樽辣油，總價值689.2港元，而上述物品為泛亞零售管理香港有限公司的財產。

案情指，當晚9時許，案發店舖職員發現被告拿着環保袋離開，但沒有付款。門口防盜裝置亦響起。被告被截停，發現環保袋內藏上述物品。被告警誡下承認因貪心而犯案。

案件編號：KTCC1238/2024