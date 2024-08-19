涉騙「貴利佬」9.5萬元　四內地男女折返賭場兌現籌碼被捕

4名內地男女在澳門合謀詐騙「貴利佬」被捕。4人日前在新口岸娛樂場借款後將籌碼帶走，成功騙得9.5萬港元籌碼。事主發現被騙追截不果，事後與折返娛樂場兌現籌碼的三男一女重遇，截獲其中1人報案，另外3名成功逃脫的男女事後亦在路氹某酒店房間落網。調查期間4人拒絕合作，執法人員於其中兩名疑犯身上起回涉案籌碼。涉案事主的高利貸案件將另外立案跟進。

被捕內地女子姓劉，46歲，報稱商人；另外3名內地男子分別姓楊、姓李及姓曹，年齡34至47歲，報稱農民及工人。4人涉嫌巨額詐騙被落案，移交檢察院跟進。在上周五(16日)凌晨3時45分，澳門執法部門接獲案中當地男事主報案，稱有人在新口岸某娛樂場借款後帶走籌碼，其後在同一娛樂場遇到4名折返兌現籌碼的疑犯，並將涉案楊某截獲。執法部門接報後開展調查，鎖定各人身份後，同日傍晚6時45分於路氹某酒店房間將在逃3名男女截獲，並起回涉案9.5萬港元籌碼。

調查指，案中劉女上周四(15日)透過中介向事主借取10萬港元賭本，雙方協議先抽起5,000港元利息，隨後賭百家樂，每次以8或9點勝出則再抽取注碼兩成。劉、曹兩名疑犯投注3局後藉故離開，另外兩名疑犯阻礙事主追截，最終4人成功逃脫，除最初5,000港元外，事主未抽取任何利息。直至翌日(16日)凌晨2時許，四名疑犯折返賭場兌現籌碼，期間與事主重遇，事主當場截獲楊某，而另外3人隨後亦宣告落網。調查期間，4人拒絕合作，執法人員相信案件由李男籌劃，另外3人配合行騙，4人有強烈跡象涉案，但分贓方式尚待調查。