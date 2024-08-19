當局指屬非設架構　保護海港條例工作小組已停止運作

政府擬修訂《保護海港條例》，提出限制可獲豁免的非永久性填海總時長不得多於7年等建議，預計今年內向立法會提交修訂草案。然而海濱事務委員會近日更新網站，沒有再顯示《保護海港條例》工作小組的資料，當局指在2016年設立的工作小組，並非海濱事務委員會轄下常設架構一部分，已停止運作一段時間。

發展局回覆傳媒查詢時指該工作小組並非海濱事務委員會轄下常設架構一部分，已停止運作一段時間，又指政府在已就檢討《保護海港條例》，進行公眾參與活動收集意見，並分別於去年3月及今年6月，就檢討條例及建議修例框架，以及推進修例建議籌備工作的進展，徵詢委員會，會繼續就相關事宜徵詢委員會意見。

當局又指在最新的修例建議中，政府亦會就海港內填海項目引入行政安排，要求這類項目須諮詢海濱事務委員會、相關區議會及持份者，以加強公眾參與及透明度。

根據《保護海港條例》工作小組職權範圍，負責檢討條例的執行，找出現有安排下不利實踐保護和保存海港作為香港人的特別公有資產和天然財產的問題，研究可行的解決方法；以及向政府提供建議，清除推行優化海濱措施所面對的障礙，讓符合公眾利益的措施得以落實。資料顯示，工作小組只曾於2017年開過一次會議，其後未曾開會。