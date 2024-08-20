消委會指內地廁紙包裝有格數等清楚標示　香港相關資訊較參差

消費者委員會抽查市面上25款卷裝廁紙，在沖散測試中模擬廁紙在坐廁渠道被沖散的情況，發現4款樣本未能通過測試要求。消委會總幹事黃鳳嫺今日(20日)在電台節目表示，廁紙格數較多，強韌度就愈高，但可能較難沖散，若家居渠管較易淤塞，消費者要有所取捨。她指出，內地廁紙在包裝上有包括長闊度、層數、格數、淨重、生產期或保質期等清楚標示，而香港則相關資訊較參差，不齊全，冀生產商加上這些資訊，以便消費者選擇。

黃續稱，今次抽查包括測試了廁紙樣本是否易穿的抗拉強度及內爆度，整體樣本處於乾狀態時的抗拉度高，但有些樣本濕後的抗拉強度就較低。另外，整體5層紙的強韌度較高，個別3層或4層的都屬高強韌度。而做沖散測試時，分別有2款3層紙及2款5層紙，未能通過沖散要求。

另外，消委會亦測試市面上14款抽油煙機，黃指出，排氣及轉速高，不代表吸抽能力高，因不同廠商的標示，可能用不同標準，有些可能抽油煙較好，有些則抽蒸氣表現較好。抽油煙機的排氣口或排氣管彎位多少、清洗密度，亦會影響抽油煙機的表現，消費者選購時，應按煮食習慣考慮。