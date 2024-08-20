金管局指數字未反映銀行緊按揭　議員：過去一周有零星個案

有市民日前在大埔地區諮詢會上指政府放寬按揭成數，銀行卻收緊貸款政策及Call Loan，對業界沒幫助，而金管局則指數字上未反映銀行收緊按揭，短期內將成立專責小組跟進中小企求助個案。但有議員指過去一個周曾接觸不同業界，雖然未見到系統性出現大量有關個案，但確有零星個案。

立法會工商及創新科技事務委員會副主席吳傑莊今日(20日)在電台節目中指出，這些零星被銀行收緊按揭的個案，不會單純因為有物業估值減低，便被銀行要求補回差價，不排除當中可能涉及中小企或老闆因為其他私人貸款或項目，而令銀行進行資產估值重組。

他表示，目前正處理一兩宗被銀行要求貸款人提早還款的個案，正收集更多資料，如果合適，會協助事主將個案交予金管局研究，又形容部分個案較迂迴，銀行會要求貸款人提交許多資料，例如交易項目細節等，增加某些中小企的壓力。他指明白銀行要保護存戶存款，但也要令香港商界健康運作，平衡本港整體營商環境。

對於金管局指數字上未反映銀行收緊按揭，他認為中小企分成許多行業及板塊，大數只能看見趨勢，但未必能看到個別情況，可能要細分行業，若一些行業遇到困難，要分析是短期抑或系統性原因。

有市民日前在地區諮詢會上直指政府之前放寬按揭成數、撤辣等措施刺激經濟，但她指「政府出力，但係銀行不支持」，指息口雖然很高，但銀行收緊貸款政策、Call Loan，加上樓價下跌，物業估值下跌，銀行採取消極、保守策略，中小企需要融資和發展時出現兩難，稱香港「想發展但守住大本營」。