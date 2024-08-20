社企被查憂違法自行停業或影響2000人 議員：若光明正大應繼續營業

有經營食物銀行的社企在執法人員突擊巡查後，擔心有法律風險而自行停業兩周，若持續停業到中秋或影響2,000名受助人士。該社企今日（20日）向議員申訴指希望署方釐清法律界線，又稱執法人員對法例了解有誤、巡查過程態度差。議員指決策部門一般不會逐個企業講解，若認為光明正大應繼續營業。

涉事的社企主要接受市民捐助的食物，作加工、分裝、及派發予有需要人士，他們指相關處所大約1800呎，由10至12名弱聽或曾遭家暴等弱勢婦女運作。社企營運經理張小姐指他們在7月底被突擊巡查，人員指接到投訴指該社企懷疑無牌「製造食物」。張小姐説巡查人員沒要求他們停業，但擔心繼續運作會觸法，已經停運兩周。

張小姐指社企會定期向4至5個社福機構提供食物，合共大約2,000名長者及其他有需要人士。同行社企代表稱中秋節臨近，正猶豫是否繼續接收月餅捐贈，稱工場停運不但令女工手停口停、更可能令部分受影響長者需要靠翻找垃圾度日。他們認為人員對法規理解有誤，查詢後獲部門回應指30日後才能回覆，希望署方盡快釐定法律觀點，讓他們早日補領牌照或向其他機構解釋食物銀行合法。

議員江玉歡指，政府部門一般不會亦沒有責任解釋或批准社企可進行甚麼工序，又指「沒說不能做就甚麼都能做。」她指若企業已申領相關牌照、是光明正大就應該照常營業。他建議涉事社企可以每日以攝錄機紀錄運作情況，若被告上法庭便可有憑證。

但社企代表擔心若被法庭控告會令工場地址被媒體曝光，接受食物的機構會懷疑他們的合法性；員工亦會擔心被認出是弱勢社群或受虐婦女，因此希望確認工場合法才繼續營業。假如署方未能答覆只需要在考慮是否繼續營業。

另外，他們又指巡查人員態度差、「像審犯」，或令弱勢員工受怕。議員郭偉强指部分不法分子或以「社企」為名目避開調查，因此沒有豁免權。議員江玉歡建議他們未來遇到突擊巡查可先疏散員工後才讓人員進入。

東網記者向相關部門查詢事件，正等候回覆。