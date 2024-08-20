東網獨家報道食環招聘疑通水　1販管主任認罪將頂證其餘7被告

東網2019年獨家報道食物環境衞生署招聘疑有考官「通水」，連累逾2,000名應徵者面試要重考。就此，廉政公署落案起訴1名現任及7名時任食環署首席小販管理主任，控以串謀犯藉公職作出不當行為罪，案件今（20日）在區院審理。其中一名署理首席小販管理主任認罪，他將出庭頂證案中其餘7名被告。法官准他保釋至9月4日，以待其餘被告審訊結束才作求情及判刑。

8名被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其餘7人案發後已相繼退休。羅世華今天認罪，其實7人不認罪，將於明日開始受審。控罪發生於2019年7月11日至8月20日期間。

據羅的同意案情指，2019年2月，食環署就助理小販管理主任進行招聘，收到逾5,000份申請，面試期為2019年7月至8月，約2100人獲邀參加面試。案發期間，羅世華編製及發送了11份應徵者名單給其餘被告，串謀在面試中優待36名應徵者。7月16日，羅曾將載有8名應徵者資料的名單發給戴焯輝等人，並緊隨發出包含「自己人」字眼的訊息。相若時間，戴焯輝把6名應徵者資料傳給羅，說「幫忙幫忙」、「拜託! 拜託!」、「麻煩射住」及「幫手關照住」，要求羅幫助該些應徵者。

案情續指，戴焯輝曾向羅世華指，一名應徵者「好緊張，人情分搭夠，有60幾分」、「真係好彩有人事啊」。羅世華另曾向戴說「今日果兩個OK 但低分」，戴回應「好事啊，即係無人事已肥咗啦」。此外，被告陳江松亦曾發送兩名應徵者資料給羅，表示「2個都是自己友，幫幫忙」，羅回覆「OK」表情符號。2019年8月20日，廉署拘捕羅。在警誡下，羅承認從其他人收到應徵者面試的日期和時間後，他是負責更新名單的「協調人」，他相信有遴選委員會成員可能對一些應徵者「秤先啲」，或給予原本不合格的應徵者一個合格分數。

案件編號：DCCC1055/2022