研究指各房屋階層民情差距收窄　香港民研稱下半年走勢有待觀察

社會分歧收窄。香港民意研究所今日（20日）發放「民情指數第6.40號報告」，按房屋類型及擁有權作分析。民情指數的正常水平設定值為100，愈高為愈滿意。根據是次調查結果顥示，在2024年下半年的初步數據中可見，5個組別即租住公屋、租住私樓、自置居屋、自置私樓及其他的民情指數變得非常接近，最大差距收窄至僅僅4分。不過，香港民研認為，由於目前樣本數目較細，下半年的民情走勢有待觀察。

是次數據分析的覆蓋範圍由2002年7月至2024年7月，期間香港民研以隨機抽樣真人電話訪問了逾50萬人。結果顯示，在5個房屋類型及擁有權組別歷年的民情指數走勢大致相同，均從2003年上半的低位，升至2005年下半的歷史高位，隨後持續下跌；而在2009年至2016年之間，市民心情維持負面，所有組別皆於正常值100分以下徘徊。及至2017年下半，各組別的民情指數重回正常值以上，但隨即於2019年下半急挫至只有不足70分的歷史低位，及後上升至2023年上半的近年新高，然後開始稍為回落。

香港民研表示，5個房屋類型及擁有權組別的民情差異在2010年前沒有明顯規律，但在踏入2010年後，租住公屋者的心情大部分時間較其他組別愉快；相反，租住私樓者的心情則較為負面。至於其餘組別，其民情指數在大部分時間皆相當接近，並維持在眾組別的中間位置，而直至2024年下半年，5個組別的數字之間差距進一步收窄，租住公屋為107.3；租住私樓為109.1；自置居屋為109.2；自置私樓為111.3；其他為108.1。