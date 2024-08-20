7月消費物價指數升幅飆至2.5%　煙酒增22.1%最甘

本港政府統計處今日(20日)公布今年7月的消費物價指數，與一年前同月比較，上月整體消費物價上升2.5%，較對上一個月的相應升幅1.5%為高。港府表示，7月升幅較大主要是由於差餉寬減於6月結束。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在7月的按年升幅，即基本通脹率為1.2%，亦較6月的1%為高。按年升幅擴大主要是由於進出香港交通費用上升，以及電力費用跌幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至7月止的3個月的平均每月變動率為0.6%，而截至6月止的3個月的相應變動率為0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%及0.1%。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在7月的按年升幅分別為3.1%、2.3%及2%，而6月的相應升幅分別為1.7%、1.3%及1.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在7月的按年升幅分別為1%、1.2%及1.4%，在6月的升幅則分別為0.9%、1%及1.2%。

另外，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至7月止的3個月的平均每月變動率分別為0.8%、0.5%及0.4%，而截至6月止的3個月的相應變動率分別為-0.1%、0%及0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至7月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率均為0.2%，而截至6月止的3個月的相應變動率則分別為0.2%、0.1%及0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月錄得按年升幅的類別，包括煙酒上升22.1%、住屋上升3.3%、交通上升2.7%、外出用膳及外賣上升2.7%、雜項服務上升2.7%、電力、燃氣及水上升2.3%、雜項物品上升0.9%，以及基本食品上升0.5%。另一方面，綜合消費物價指數在7月錄得按年跌幅的類別為衣履下跌1.2%，以及耐用物品下跌0.9%。

政府表示，7月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快的按年升幅，而基本食品價格輕微增長。能源相關項目的價格繼續明顯下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。