聯校科學展覽開鑼　學生研究以頭髮提取和吸收洩漏石油

第五十七屆聯校科學展覽今日(20日)起一連7天假香港中央圖書館舉行，免費開放予公眾參觀，展覽展出共28組包括22隊中學生精心研發的科學發明，今屆展覽以「延續」為主題，鼓勵學生傳承科學知識，並以延續大自然的生物多樣性、協助海洋研究以發掘新機遇及促進教育作為切入點，設計創新發明，為社會可持續發展貢獻力量，展覽亦設有親子工作坊、科學劇場等，讓大眾探索STEM的樂趣。

22隊來自本地中學的精英學生團隊，憑創意研發出不同作品，例如庇理羅士女子中學的「AQUA.Reclaim」利用頭髮和毛髮提取和吸收洩漏的石油，致力於守護海洋生態；長沙灣天主教英文中學的「N-End」則致力於降低河道中過量的硝酸鹽含量，以解決紅潮問題；慈幼英文學校的「流洋。奇魚鏡」則利用VR技術，讓兒童、學生和殘障人士也能近距離觀察海洋生物，認識海洋生態系統。

亦有參加者將目光投向日常生活，保良局顏寶鈴書院的「Smart Wardrobe」針對網購盛行的現象，研發出智能衣櫃，透過記錄個人衣物使用情況，提醒用戶減少不必要的購買，並提供回收再造資訊，鼓勵大眾可持續消費。