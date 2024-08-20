認以假文件呃過億貸款　公司董事判監30個月

一名公司董事於2011至2014年間，串謀他人以假核數報告、供應商發票等，假扮有實際業務進行，向7間銀行申請63筆貸款以及申銀行融資等，涉款共逾1.02億港元。該董事又致使工業貿易署(工貿署)及香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)為該等銀行批出的貸款及融資擔任擔保人，款額共690萬港元。他於早前被廉政公署起訴，並承認13項控罪，今日(20日)在區域法院被暫委法官鍾明新判處入獄30個月。鍾官指被告在整個詐騙勾當中擔當重要角色，但考慮到其認罪等給予酌量減刑。

被告陳志鴻(63歲)，為已結業的萬德國際實業有限公司(下稱萬德)的獨資董事及股東。他本面對19項串謀詐騙罪，但承認其中13項，餘下6項則獲擱置法庭存檔。涉案罪行於2011年3月至2014年6月期間發生。

據案情披露，萬德實際上是一名黎姓人士擁有。陳與黎商討業務計劃時，答應於案發期間出任報稱從事塑膠生意的萬德的董事，營運資金則由黎負責。惟實際上，萬德並沒有實際業務。在案發期間，陳聯同其他人士，利用假核數報告、供應商發票等，向7間銀行申請融資及貸款，共獲得逾1.02億港元。陳亦使用上述虛假文件，致使工業貿易署及香港按揭證券有限公司，為50萬港元貸款作擔保。而按揭證券公司則因此向大新銀行及工銀亞洲發出3份擔保書，就該兩間銀行批予萬德合共640萬港元的多種融資，作為擔保人。

在本案中，有部分貸款已清還，工業貿易署亦沒有損失。陳在警誡下承認萬德向銀行申請不同貸款，但沒有實際業務。

案件編號：DCCC 347/2020