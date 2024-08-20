參觀國家天文及航天科學設施　學員冀未來投身航天工作

由香港太空館統籌的「少年太空人體驗營2024」，30名中學生到內地參加少年太空人體驗營，已完成9日訓練。學員們今日(20日)分享在體驗營中獲得的寶貴經驗和感受。有學員表示希望未來能投身航天工作。香港太空館館長何萬雄指，學員都有極大收獲，可以學習太空及航天知識，也有機會與太空人見面，希望學員可以更了解國家的航天成就，學習不屈不撓的精神。

香港太空館舉辦體驗營分享會，有3位同學獲頒「最佳表現營員」的獎項。有學員指，經過今次行程體驗到國家航天成就，從內心地感到自豪，學好自己所需的知識，期望自己未來能從事航天工作。另一名學員則稱，在旅程中最有代入感的體驗是航天員中心的醫學訓練課程，十分震驚，印象深刻，透露未來有意想研究太空生物原理。

體驗營在上26日至本月3日舉行，學員參觀多個國家重點的天文及航天科學設施，包括國家天文台總部及航天員科研訓練中心等，學員不但親身體驗航天員訓練項目，更與中國首位女太空人劉洋見面。其後學員到訪位於酒泉衞星發射中心的載人航天發射場，了解載人航天任務的歷史和飛躍發展