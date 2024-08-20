受父親薰陶鍾情整麵包　港青出戰世界技能大賽　競逐「烘焙王」

被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」將於今年9月在法國里昂舉行，香港今屆派出38名技能精英參與33個比賽項目，其中「烘焙」、「酒店款待」、「飛機維修」和「軌道車輛技術」是香港隊首次派出選手參加。「烘焙」項目的選手郭承璁，是國際廚藝學院西式包餅及糖藝文憑課程畢業生，他從小受作為廚師的爸爸薰陶，又愛看烹調影片，尤其鍾情自製麵包，當中利用不同的酵母品種和發酵時間可製出不同風味的麵包，過程和成品變化多端且可塑性高，令他大感興趣，更期望將來子隨父業成為出色的廚師。

郭承璁現正密集式訓練製作不同麵包的手藝，以經典法式長棍包為例，製作時要盡量保留麵糰內的空氣，使麵包發酵後更外脆內軟兼氣孔均勻分布；至於健康界「新星」酸種麵包對技術的要求相當高，他指出由於這款麵包無添加僅用麵粉、鹽和水作純天然發酵，能精準控制溫度和濕度是成功的關鍵。

至於港隊另一個首次參賽的「飛機維修」項目由黃富東代表香港參賽，他表示從小就對工程感興趣，並畢業於香港專業教育學院(IVE)飛機維修工程高級文憑課程，現於本地飛機工程公司擔任初級飛機維修員，工作主要負責維修和保養機艙內部部件，涵蓋駕駛艙、行李架、機艙洗手間、座椅、門窗和緊急逃生設備等，確保所有設備運作順暢。他指出，「飛機維修」項目要求選手對各型號的飛行器進行技術故障排除、維修和保養，期待與世界各地的年輕專才交流學習，並向國際社會展示香港技術人才的專業水平，希望這經驗有助他日後發展成優秀的「飛機醫生」，貢獻飛機工程行業。