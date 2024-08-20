國家隊訪港門票印英文名入場核對　系統分配無得揀位

巴黎奧運會國家隊代表團下周五(30日)訪港出席「奧運健兒大匯演」，並於翌日上午進行兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。康樂及文化事務署強調，未授權任何人在城市售票網以外售票，門票以實名登記方式出售，每張門票將印有購票人士提供每位持票人士的英文姓名，入場時要出示有相片的身份證明文件核對，座位由系統分配不設選擇，購票人士須10分鐘內完成交易。

康文署今日(20日)表示，大匯演及兩場示範表演門票將在本周四(22日)上午10時起於城市售票網以網上、流動應用程式或電話購票方式公開發售，每張20港元，不設優惠票，每人每次限購兩張。大匯演及兩個運動示範項目在城市售票網上將會分流售票，購票人士可選擇其中一個節目進行購票。在節目開售時，購票人士可點擊相應節目分流的「前往購票」鍵，進入購票頁面，系統將會為購票人士分配座位，不設自行選擇座位，購票人士須在10分鐘內完成交易。

由於門票以實名登記方式出售，每張門票將印有購票人士提供每位持票人士的英文姓名，購票人士請預先準備資料，方便進行購票流程。康文署稱，持票人入場時須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份，如有違者將被拒入場，所繳款項亦不獲退還，持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

署方表示，從未授權任何人在城市售票網以外售票，公眾人士購買或取得未經授權的門票，可能會遭受詐騙，不但不能入場，亦會招致損失，又提醒公眾人士應妥善管理個人資料，不應隨意向他人透露，以免遭他人盜用作不法用途，引致嚴重後果。文化體育及旅遊局表示，應透過官方渠道購買，而部分環節會有電視轉播，大家也可以安坐家中欣賞。