違泊鐵騎隨地便溺害衞生　私家巷無王管街坊無奈

私家巷衞生情況惡劣，相關樓宇的住客和商戶首當其衝。街坊吳小姐表示，鴻光街和永耀街一帶的樓宇許多都沒有成立法團，私家巷自然缺乏管理，儘管大家都不希望生活在污穢的環境，但礙於附近樓宇住的多是基層人士，如劏房戶和年邁長者，他們的經濟能力不但較弱，部分人更有隨地便溺的惡習，尤其是樓宇地下的排水渠凹位，需架設鐵絲網或木板以防有人進入並留下排泄物。

她又指街坊都知道，有些從事外賣平台外送員的少數族裔人士，愛把其單車或電單車停放在私家巷，但街坊都擔心他們有過度反應從而不敢干涉，選擇以擺放雜物作為妨礙停泊的手段，然而此舉會損害環境，尤其是車胎和水桶等雜物會累積死水孳生蚊患，但由於是人家的私人物品，街坊不便清除。

另一位街坊阿May，形容基層和少數族裔聚居的鴻光街和永耀街一帶的老舊樓宇，乃「三教九流」、「烏煙瘴氣」之地，許多人連每月100至150元的垃圾費也付不起，寧願把家居垃圾隨街扔掉，衞生意識奇差。

雖然食環署關注情況，政府部門亦曾拖走廢棄電單車，但亦無阻單車或電單車外送員視私家巷為免費停車場，即使街坊用鐵鏈構成泊車障礙也被移走，結果有人選擇在後巷擺放沉重的工字鐵和鐵架。她說要徹底解決問題，最好的方法莫過於重建鴻光街和永耀街的老舊住宅樓宇，她聽聞數年前有發展商提出每平方呎1.6萬元的收購價，惟最終業主們談不攏，如今樓市不斷下滑，發展商收購重建的機會更是渺茫。