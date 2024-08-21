數量不跌反增　稱達消除黑點績效指標

「政府打擊衞生黑點計劃」愈「瞄」愈黑，計劃至今兩年「黑點」增加超過一成至738個。當局去年底曾稱逾八成黑點衞生情況已改善，適合從黑點名單中移除，但不打算移除任何黑點。

官員上個月再次稱九成衞生黑點情況已經「大為改善」，又稱截至5月底已經進行超過130次行動、移除了超過630輛棄置車輛。

計劃2022年8月中推出，港府去年曾稱要保持衞生黑點的清潔狀況，防止問題「翻發」、積極處理其他環境衞生及地區管理問題，將難題逐一擊破。

但截至2023年年尾，相關衞生黑點數量由計劃開始時的663個增至738個，上升超過一成。按地區劃分，大埔區佔最多有135個黑點，其次為九龍城區有91個，而油尖旺區黑點數目則大增1.26倍至59個。領導工作組的官員曾稱本屆政府高度重視地區環境議題；致力改善環境衞生和街道管理；提升香港的城市形象，稱九成黑點的衞生情況已大為改善。政府又指，截至今年5月底各部門曾於全港進行了超過130次聯合行動、移除超過630輛棄置車輛，當中超過九成是電單車，即平均每次行動移除4.8輛。

當局又曾稱部分黑點情況非持續，指已達到消除衞生黑點的績效指標，去年曾稱要繼續保持黑點的清潔狀況，防止問題「翻發」、積極處理其他環境衞生及地區管理問題，將難題逐一擊破。