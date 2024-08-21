港電競選手資源緊絀　議員倡設基金免「四圍撲」

綽號「蝦皮」的16歲中學生鄭業楷，日前在手機遊戲Pokémon GO世界錦標賽奪冠，成為本港首位世界第一。中國香港電競總會創會會長楊全盛本港電競選手在緊絀資源，有議員建議政府成立電競運動的基金，資助選手參加國際化賽事。

前Pokémon GO香港隊領隊張樂行今日(21日)在電台節目中指出，對「蝦皮」奪冠佩服又感動，指有關賽事競爭很大，在亞太區只有兩個名額，「蝦皮」去年參賽成績差，但他無埋怨、無找藉口，最終由官方排名賽開始贏到成為世界賽絕頂高手。

張樂行又指曾協助「蝦皮」籌募參賽經費，尋找商業贊助，但多次遭到奚落，曾被質疑是騙子，最後獲得幾個熱心人贊助，包括本港肝病專家黎青龍，令「蝦皮」可無後顧之憂比賽。

楊全盛直指香港做電競選手絕不容易，曾知道有選手到英國比賽，提到贏不到賽事就無錢買機票回來。他表示，政府在2017/18年曾撥款1億港元資助在數碼港商場建立電競場地，令本港電競公司由數間增至過百間，但生不逢時，其後遇上社運加疫情，亦令電競選手找贊助有困難。

他指雖然本港電競選手在緊絀資源下，但在最近兩屆亞運會仍能奪獎牌，他提及韓國由2000年開始已大力推動電競，當作一個產業，配合文化娛樂出口，認為香港可以借鏡。

具有科技背景的議員黃錦輝指過往很多人戴有色眼鏡看電競運動，選手亦要「四圍撲」贊助，建議成立電競運動的基金，資助選手參加國際化賽事，認為可宣揚香港運動及香港文化。

「蝦皮」日前在美國夏威夷舉辦的手機遊戲Pokémon GO世界錦標賽中過關斬將，於5局3勝賽制下，以3比1擊敗荷蘭選手，成為香港及亞太區首位Pokémon GO世界冠軍，獲頒2萬美元(約15.6萬港元)獎金。