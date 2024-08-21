名媛蔡天鳳分屍案　涉助鄺港智潛逃　兩被告續准保釋10月答辯

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯3人被控一項謀殺罪，前家姑被控以妨礙司法公正罪。其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，則被控串謀妨害司法公正。該兩名涉協助鄺港智逃走的被告，今日（21日）在九龍城裁判法院應訊。法庭應辯方要求，把案件押後至10月16再訊，表明下次無論如何要聽取答辯，該兩名被告續准保釋。

今日應訊的被告是任遊艇公司職員的41歲男被告林舜，及報稱無業的29歲女被告潘巧賢。辯方申請押後，以便進一步審閱文件。控方指，基於公平原因，對此沒有反對。裁判官明言，林舜第二次更換律師團隊，而本案距離首次提訊已經超過一年，而被告尚未答辯，情況非常不理想，表明今次是最後一次批准押後，下次提訊時，無論如何要聽取答辯。如果被告不認罪，屆時會進行審前覆核。

兩名被告同被控於2023年2月24日至25日之間（包括首尾兩日），在香港，預期針對一名稱為「Alex」的男子可能有相關的法律程序進行或由執法機構進行而可能引致相關的法律程序的調查，一同串謀和與一名稱為「Ivy」的女子串謀作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為妨礙司法公正，即協助該「Alex」緊急地及秘密地經由非入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

案件編號：KCCC1111/2024